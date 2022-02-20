بالصور.. مشهد بديع للثلوج تغطي جبل اللوز للمرة الثالثة هذا العام
نشرت إمارة منطقة تبوك في السعودية صورا رائعة تم التقاطها خلالها طغيان اللون الأبيض على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة
أعادت صور الثلوج البيضاء التي كست جبال اللوز يوم أمس اللحظات الجميلة بسقوط الثلج على قمم جبال تبوك وصحاريها، والتي قام العديد من مصوري المملكة بتوثيقها.
من جهتها نشرت إمارة منطقة تبوك صوراً للمصور الضوئي أبو عمر السحيمي رصد خلالها طغيان اللون الأبيض على مساحات شاسعة من الأراضي، ووصف متابعو وسائل التواصل الاجتماعي الأجواء بالخيالية.
عودة تساقط الثلوج على جبل اللوز مرة اخرى قبل قليل— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2022
تصوير : عيد المضلعاني pic.twitter.com/duGu8EaF4b
من جهته أكد المصور الضوئي مبارك العروي الجهني" للعربية.نت" أنه وثق هطول الثلوج على علقان ورحيب في منطقة تبوك، موضحا أن هذه الأجواء محببة لسكان تبوك والمناطق الشمالية الذين يحتفون في كل عام بزيارة الثلوج في طقوسهم الشتوية الخاصة.
من جهته توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: جازان، والمدينة المنوّرة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة (الطائف)، والمدينة المنوّرة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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