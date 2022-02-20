"فضيض" المشمش يزين مزارع الطائف غرب السعودية

تزينت مزارع مدينة الطائف غرب السعودية بأزهار المشمش ذي الرائحة المميزة والطعم اللذيذ السكري، وتعد مرحلة "الفضيض" من المراحل المهمة في زراعة المشمش قبل موسم حصاده وقطافه.

المصور الضوئي شادي بن حسين وثق بعدسته جمال أزهار المشمش في عدد من مزارع الطائف، وتحدث لـ"العربية.نت": بدأت مرحلة "الفضيض" في موسم زراعة المشمش في مزارع الطائف، وتبدأ هذه المرحلة مع نهاية موسم الشتاء وتستمر حتى موسم القطاف بعد شهر رمضان المبارك.

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وقال: زراعة المشمش تتم في المناطق الأكثر برودة في الطائف، مثل وادي محرم والهدا ووادي والغديرين والأعمق، وبلاد طويرق والشفا، وتنتشر فيها أكثر من 90 مزرعة، ويشرع مزارعو الطائف خلال فصل الشتاء بنثر بذور المشمش، لتنمو في نجم الطرف، وتكبر براعم الأشجار فيها، وخلال هذه الفترة يمنع عنها الماء حتى تفصل الحبة من الزهرة لمدة 45 يوماً.



ولفت بن حسين إلى أن المشمش الطائفي يتميز بسرعة إنتاجه وطعمه الخاص المختلف عن كل المناطق الأخرى، كما أنه يعد من الأشجار الوراثية من ناحية الإنتاج وحجم الثمرة.

يذكر أن زراعة المشمش بدأت في الطائف منذ نحو 100 عام، وكان يجمع المحصول من المزارع ويعبأ عبر ما يسمى بـ"الشقر" وهي خشب على هيئة صناديق ثم توضع على الجمال لتنقل من مكان إلى آخر، وكل جمل يحمل 4 "شقر" حتى تطور الأمر فبعد الشقر أتى ما يسمى بالهواري، وحالياً الكراتين لوضع محصول المشمش بها.