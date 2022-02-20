مباحثات سعودية ألمانية حول القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، السبت، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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برنامج إيران النووي والمفاوضات

كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كذلك جرى تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.