وفاة راعية الإبل الشهيرة السعودية شومة العنزي

بعد معاناة مع المرض، توفيت السبت راعية الإبل الشهيرة السعودية شومة العنزي في مستشفى القريات العام شمال المملكة.
يشار إلى أن العنزي كانت رقدت 20 يوماً في المستشفى، غير أن حالتها تدهورت بشكل ملحوظ.
إلى ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاتها. وانتشرت فيديوهات لها، منذ دخولها للمستشفى، وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها.
منذ نحو 30 عاماً
يذكر أن شومة العنزي، البالغة أكثر من من 90 عاماً، كانت اشتهرت بقصتها في دول الخليج العربي بسبب كبر عمرها ومعايشتها للإبل والجمال منذ أن كانت شابة صغيرة وحتى هذا الوقت. وتتميز بكفاحها وعملها على الرغم من أنها في سن الشيخوخة.
وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية التي ظهرت بها، قالت إنها ترعى الجمال والإبل منذ نحو 30 عاماً بعد وفاة زوجها وذلك لأن أطفالها كانوا صغاراً ويحتاجون إلى رعايتها والمال الكافي.
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