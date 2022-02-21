المنتخب السعودي يفوز بأول مباراة في تاريخ الكرة النسائية.. وبيليه يهنئ

هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، الاتحاد السعودي لكرة القدم على فوز المنتخب السعودي للسيدات على فريق سيشل بهدفين مقابل لا شيء. وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهن، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهن، إنما لكل محبي كرة القدم".

وكان منتخب السعودية للسيدات بكرة القدم قد حقق بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل 2-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد على الملعب الوطني بالمالديف، ضمن بطولة دولية ثلاثية ودية.

I want to congratulate the @saudiFF and their Women's National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF @yalmisehal @adwaalarifi @ialkassim @lamiabahaian @Saff_wfd pic.twitter.com/hvpIshVwkL — Pelé (@Pele) February 20, 2022

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سجلت الهدف الأول البندري مبارك

وسجلت الهدف الأول البندري مبارك، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، لتكون صاحبة أول أهداف منتخب السيدات السعودي في التاريخ.

وبعد أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، أضافت مريم التميمي الهدف الثاني للأخضر من ضربة جزاء.

من جانبه، احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأول مباراة دولية لمنتخب السيدات السعودي، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "صورة للتاريخ.. المنتخب السعودي لعب اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة النسائية".

ومثل المنتخب السعودي في أول مباراة دولية بتاريخه: "سارة محمد في حراسة المرمى، والمدافعات: لين محمد، تالا الغامدي، لأنه عبد الرزاق، بيان صدقة، وفي الوسط: ريم التميمي، ليان الجوهري، سارة حمد، نورة إبراهيم، البندري مبارك، والمهاجمة البندري هوساوي".

وكان الأخضر السعودي قد افتتح برنامجه بمعسكر إعدادي في الرابع عشر من شهر يناير الماضي بمدينة جدة، قبل أن ينتقل في السابع والعشرين من الشهر ذاته إلى المرحلة الثانية التي اشتملت على معسكر بمدينة الرياض، ثم المغادرة إلى المالديف للمرحلة الثالثة (الأخيرة) من البرنامج الأول في تاريخ المنتخب الوطني الأول.

لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية

وكانت المدربة الألمانية مونيكا ستاب، شددت على أهمية هذه المباراة التاريخية، وأشارت: "نحن أمام لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية، وأود أن أطلب من اللاعبات أن يستمتعن بهذه المباراة، وأن يكنّ فخورات بوجودهن في هذه القائمة، والحصول على فرصة معايشة هذه التجربة التي لا تعد إلا بداية لما هو قادم".

وأضافت مونيكا: "على اللاعبات أن يقدمن كل ما لديهن في هاتين المباراتين، وأن يغتنمن هذه الفرصة لتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل؛ فهن محظوظات جدًّا للحصول على هذه الفرصة".

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيان أن هذه المباراة تأتي تتويجًا للجهود المبذولة في كرة القدم النسائية السعودية، وقالت: "مباراتنا الأولى حدث تاريخي، عمل عليه الاتحاد منذ اليوم الأول لتشكيل إدارة كرة القدم النسائية عام 2019، وها نحن اليوم نحول الحلم إلى واقع بفضل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، وكرة القدم بشكل خاص، من حكومتنا الرشيدة، ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضافت بنت بهيان: "هذه البداية، ونحن أمام مشوار طويل لنكمله حتى نصل إلى الهدف الذي نسعى لتحقيقه مع المنتخب، وهو الوصول إلى أبعد نقطة من البطولات الدولية والإقليمية في المشاركات المقبلة، كما أود أن أهنئ كل لاعبة تم اختيارها منذ إجراء تجارب الأداء في سبتمبر الماضي، حتى الوصول إلى القائمة الأخيرة المكونة من 25 لاعبة، وأتقدم لهن بجزيل الشكر على جهدهن وحرصهن على الوجود في المنتخب، وأكرر أن الطريق أمامنا طويل لنواصل ما قد بدأناه".