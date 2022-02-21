شاهد.. طفلان سعوديان يحاوران فريق الرالي الفرنسي

تبادل طفلان سعوديان أطراف الحديث مع فريق الرالي الفرنسي أثناء مروره بقريتهم، فيما تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق حواراً بالإنجليزية بين طفل وطفلة من محافظة الدوادمي مع أعضاء فريق الرالي الفرنسي.

وأظهر الفيديو الطفل "محمد" والطفلة "هيا" وهما يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع عضوي فريق الرالي الفرنسي أثناء مرورهما من "حمرور" في الدوادمي.

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وحظي مقطع الفيديو على إعجاب وتفاعل واسع من جانب المغردين بسبب تحدث الطفلين الإنجليزية بطلاقة وكأنها لغتهم الأم وكأن هناك حالة من التلاقي بين الطرفين.