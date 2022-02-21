كيف حول شاب سعودي مزرعته لمزار سياحي؟

مضى الشاب السعودي صالح العجلان على خطوات أجداده في منطقة النماص جنوب السعودية، إذ كانت الزراعة إحدى الركائز المهمة التي استندوا عليها لجني الرزق ولقمة العيش.

وفي حواره مع "العربية.نت" أوضح العجلان أن الآباء في السابق قامت حياتهم على الرعي والزراعة التي تعتمد على البر والشعير، وأكمل بحديثه: "وبدوري الآن أكمل مسيرتهم بطريقة جديدة مناسبة للمنتجات النادرة، حيث أحاول أن أسير بخطِ متواز مع مشروع السعودية الخضراء".

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ويهوى الشاب السعودي العمل الذي يقوم به في مزرعته وقال: "لا شك أن الزراعة فعل نبيل شددت عليه السنة النبوية إذ أن الغرس والزرع الذي يأكل منه الإنسان والدابة والطير بمثابة صدقة لصاحبه". وعن اختياره الفراولة تحديداً، أبان أنها منتج غذائي يلقى قبول الأطفال والكبار، ومع بحث حثيث توصل إلى أن نسبتها في الناتج المحلي ضئيل، الأمر الذي جعله يسعى للبحث عن أرض زراعية للمساهمة في رفع الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي لمنطقة النماص على حد ما قال.

واختار العجلان أرضا زراعية مهيأة للقمح والشعير كانت تعتمد على مياه الأمطار، وبعد عمل متواصل استطاع بالتقنيات الحديثة أن يهيئها لاحتواء الفراولة، وأردف بقوله: "أرى أن أفضل طرق الزراعة عن طريق الشتلات، وخلق حقل مناسب لتشتيل الامهات من جميع الأنواع، وتبدأ من استيراد الشتلات الأم وزرعها بالوقت المناسب في شهر أكتوبر ونوفمبر".





وأنتجت المزرعة بعد عدة تجارب، توت العليق الأسود "البلاك بيري" وقام المزارع السعودي بإنشاء "مشتلين"، فيما سينطلق قريباً بالإنتاج والبيع المحلي.

وعن تحويله المزرعة إلى مزار سياحي، أوضح أن المنطقة تتميز في فصل الصيف بالأجواء الباردة والضباب الكثيف، الأمر الذي يجعلها بقعة جاذبة للسياح، وأكمل: "حفزني في ذلك رؤية 2030 التي تدعم السياحة الوطنية، وبذلك شرعت أبواب المزرعة حتى تكون متنفسا طبيعيا، والزوار في الأغلب من الدول العربية والقارة العجوز".

وتقدم المزرعة أشهى الأكلات الشعبية من عمل إياد أهل المنطقة، مثل "الفطير" والسمن والعسل البلدي، وكذلك آيس كريم الفراولة والتوت الطازج.