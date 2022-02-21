مباحثات سعودية أوروبية للتنسيق في ملفات نووي إيران وانتهاكات الحوثي

قال سفير السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العَريفي إن الاجتماع الخليجي الأوروبي في بروكسل، سيناقش عده ملفات منها الأمن القومي والطاقة والاقتصاد الرقمي والدور الخليجي والأوروبي في تحسين الحالة الإنسانية باليمن.

وأضاف العريفي في لقاء مع "العربية" أن السعودية وكافة دول مجلس التعاون تتطلع أن تقلع إيران عن سعيها للحصول على الأسلحة النووية، وإيقاف دعمها للميليشيات الإرهابية التي تزعزع أمن المنطقة.

Glad to have the opportunity to exchange with H.R.H. Foreign Minister @FaisalbinFarhan ahead of the @GCC ministerial tomorrow in Brussels. Looking forward to boosting EU - Gulf cooperation.



We also discussed regional developments and the need for a just energy transition. pic.twitter.com/VGviTx1VTT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 20, 2022

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التنسيق المشترك

وكان وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد بحث السبت، خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي للعربية: الاجتماع الخليجي مع دول الاتحاد سيناقش الأمن والاقتصاد والطاقة إضافة إلى الوضع الإنساني في #اليمن#العربية pic.twitter.com/zi2uVnZYK7 — العربية (@AlArabiya) February 21, 2022

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.

آخر المستجدات الإقليمية والدولية

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرض وزير الخارجية خلال لقائه بوزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، العلاقات المتينة بين السعودية وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي للعربية: دول الخليج تتطلع لأن توقف إيران سعيها الحصول على أسلحة نووية وأن توقف دعمها للميليشيات التي تزعزع أمن المنطقة pic.twitter.com/y5clqxEPLX — العربية (@AlArabiya) February 21, 2022

كما بحث الأمير فيصل، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية في جمهورية أيرلندا، سيمون كوفيني، العلاقات بين السعودية وأيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.