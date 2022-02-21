هذه المطربة السعودية التي أبهرت فنانة أميركية

بعد أن ذاع صيت أغنية "جاني الأسمر" للفنانة السعودية الراحلة "عتاب"، وحققت انتشاراً عربياً وعالمياً واسعاً خلال الأسبوع الماضي بعد ذيوع فيديو للمغنية الأميركية أليشيا كيز أثناء أدائها لهذه الأغنية، بحث الكثيرون على الشبكة العنكبوتية عن الفنانة "عتاب" وتاريخها الفني.

وتعتبر الفنانة السعودية الراحلة "عتاب" من أوائل المطربات في السعودية، واشتهرت بصوتها العذب وغنائها الاستعراضي الشعبي.

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وُلدت طروف عبدالخير آدم طلال الشهيرة بـ "عتاب" في الرياض عام 1947، وعن عمر لا يتجاوز 13 عاماً دخلت الوسط الفني.

وتعود قصة تحول اسمها من "طروف" إلى "عتاب" إلى معلمة في المدرسة التي طلبت من زميلات "طروف" في الفصل ترشيح اسم فني للطالبة التي تجيد الغناء، واقترح الطالبات عدداً من الأسماء، ووقع اختيار المعلمة على "عتاب".

وفي سن مبكرة تغنت "عتاب" بصوتها العذب ليستمع لغنائها الفنان السعودي الراحل طلال مداح، الذي أوصى بمراعاة موهبتها وعلّمها أصول وقواعد الفن والعزف على العود، وشجع هذه الفنانة "عتاب" على التوجه إلى الكويت وهي في سن 13 عاماً لتلتقي مسؤولي إذاعة الكويت للسماح لها بالغناء، وتغنت في برامج الأطفال التابعة للإذاعة، وحققت نجاحاً جيداً هناك، ونالت شهرة واسعة في دول الخليج.

وفي عام 1966م قدمت الفنانة "عتاب" أولى أغنياتها للجمهور، وحملت عنوان "لا يا بنت"، وحصدت الأغنية في ذلك الوقت انتشاراً واسعاً، وقدمت بعدها عدة أغان بنظام الجلسات الغنائية لصالح تلفزيون الكويت، وبعد فترة وجيزة ظهرت في تلفزيون الكويت تؤدي أغنية "يعني كيف" بأسلوب الدويتو، كما أدت في نفس الجلسة الغنائية عدة أغنيات منها "ودعتك الله يا مسافر" و"الله حسيبك".

الباحث والناقد الفني محمد سلامة قال لـ"العربية.نت": "لمعت الفنانة "عتاب" في سماء الفن خلال ستينيات القرن الماضي، وعُرفت ببداياتها باختياراتها الموفقة لألحان وكلمات الاغاني، وشكّلت مع الفنان حيدر فكري ثنائياً مميزاً في الجلسات الفنية، كما دعمها الفنان طلال مداح في بداياتها، ورددت معه أغنية "يا سعودي يا سعودي" و "زلل الطرب" وغيرهما.

وأضاف: في عام 1984م أدت الفنانة "عتاب" الأغنية الشهيرة "جاني الأسمر جاني" من كلمات ثريا قابل، وألحان فوزي محسون، و حققت نجاحاً كبيراً في حينها و إلى الآن تتردد في المناسبات.

وقال: "عُرف عن الفنانة "عتاب" صوتها الجميل، كما اشتهرت بالرقص الشعبي أثناء الغناء، كما غنت لأشهر الشعراء ومنهم الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، والأمير خالد بن يزيد، وكذلك صالح جلال، وثريا قابل، وفائق عبد الجليل، وعبد اللطيف البناي، وحسين المحضار، وغيرهم.

وتعاونت "عتاب" مع الكثير من الملحنين، ومنهم طارق عبد الحكيم، ومحمد شفيق، والدكتور عبد الرب إدريس، وفوزي محسون، ومحمد الموجي، وطلال مداح، والموسيقار سراج عمر، والملحن الكويتي يوسف المهنا، وغيرهم من الملحنين.

واختتم الناقد سلامة: "عن عمر 66 عاماً وبعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أنهى مسيرتها الفنية، توفيت "عتاب" مساء الأحد 19 أغسطس عام 2007 في مصر".