احتفالاً بيوم التأسيس.. رحالة سعودي يمشي 239 كيلومتراً

أقدم الرحالة السعودي محمد طامي عسيري، على قطع 239 كيلومتراً مشياً على الأقدام، احتفالاً بمناسبة "يوم التأسيس" في المملكة العربية السعودية.

فقد انطلق الرحالة البالغ من العمر 43 عاماً من منطقة جازان، ووصل إلى محافظة محايل عسير، حيث استقبله المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، وفق صحيفة "سبق" المحلية.

بمناسبة يوم #التأسيس محافظ #محايل علي بن ابراهيم الفلقي يستقبل بمقر المحافظة الرحالة محمد طامي عسيري الذي قدم من منطقة جازان إلى محافظة محايل مشياً على الأقدام pic.twitter.com/dskkGkBp4b — محافظة محايل (@Muhailasir) February 8, 2022

مادة اعلانية

بدوره، قال الفلقي إن "ما قام به طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب"، مؤكداً أن "يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس".

من جهته، قال الرحالة إن "ما قام به لا يعدو كونه تعبيراً عن مشاعره بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة".

وشاركت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر في استقبال الرحالة منذ دخوله الحدود الإدارية للمحافظة وحتى وصوله مقر مبنى المحافظة الذي جرى فيه التكريم.