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احتفالاً بيوم التأسيس.. رحالة سعودي يمشي 239 كيلومتراً

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نقلاً عن سبق
نقلاً عن "سبق"

احتفالاً بيوم التأسيس.. رحالة سعودي يمشي 239 كيلومتراً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقدم الرحالة السعودي محمد طامي عسيري، على قطع 239 كيلومتراً مشياً على الأقدام، احتفالاً بمناسبة "يوم التأسيس" في المملكة العربية السعودية.

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فقد انطلق الرحالة البالغ من العمر 43 عاماً من منطقة جازان، ووصل إلى محافظة محايل عسير، حيث استقبله المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، وفق صحيفة "سبق" المحلية.

بدوره، قال الفلقي إن "ما قام به طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب"، مؤكداً أن "يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس".

نقلاً عن سبق
نقلاً عن سبق

من جهته، قال الرحالة إن "ما قام به لا يعدو كونه تعبيراً عن مشاعره بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة".

نقلاً عن سبق
نقلاً عن سبق

وشاركت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر في استقبال الرحالة منذ دخوله الحدود الإدارية للمحافظة وحتى وصوله مقر مبنى المحافظة الذي جرى فيه التكريم.

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