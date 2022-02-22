التحالف: نفذنا عملية استجابة للتهديد ودمرنا أهدافا عسكرية بمحافظة البيضاء

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، ببأنه نفذ عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء اليمنية.

وأضاف التحالف أنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة".

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وكان التحالفقد أعلن، الاثنين، عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم 3 في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.

وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.

وقال التحالف إن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي".

وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".

وذكر التحالف أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية واسعة"، مهددا الحوثيين بأنهم سيتحملون "نتائج سلوك استهداف المدنيين".

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.