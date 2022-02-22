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الطفل الكويتي "شبل يام" في غيبوبة.. وهذه التفاصيل

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شبل يام - صورة من حسابه في تويتر

الطفل الكويتي "شبل يام" في غيبوبة.. وهذه التفاصيل

العربية. نت - نادية الفواز

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كشف محمد العجمي، ابن خالةالطفل الكويتي حسين العجمي الشهير على مواقع التواصل، والمعروف بـ "شبل يام" أن الأخير في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرَّض له قبل أيام. وقال إن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، لافتا إلى أن علاماته الحيوية في صعود ونزول

إصابة أو غيبوبة.. الصغير الكويتي"شبل يام" يشغل االتواصل سوشيال ميديا إصابة أو غيبوبة.. الصغير الكويتي"شبل يام" يشغل االتواصل

كما قدم قريب الصغير الكويتي، شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على التوجيه بعلاجه في المستشفى التخصصي بالرياض، وقال "إن هذه المكرمة ليست غريبة على الملك سلمان".

وأوضح تفاصيل الحادث قائلاً، إن "شبل يام اصطدم بجسم صلب أدى إلى نزيف في رأسه، فتوقُّف القلب لأربع دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى"، لافتًا إلى أن النزيف استمر أيامًا عدة.

شبل يام في غيبوبة العناية المركزة
شبل يام في غيبوبة العناية المركزة

حادث سير خطير

يذكر أن المنشد الصغير ابن الـ 10 أعوام تعرض قبل أيام قليلة لحادث سير خطير، وتضاربت حينها الأنباء حول وضعه الصحي، بين من ذكر أنه توفي دماغيا، وبين من نفى ذلك.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لوالده يتحدث عن وفاة ابنه دماغيا، فيما انهالت الدعوات له بالشفاء العاجل.

و"شبل يام" هو منشد كويتي اشتهر على مواقع التواصل عبر نشر مقاطع مرئية يغني خلالها شيلات خليجية حققت نسب مشاهدات كبيرة.

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