.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الملك سلمان: ذكرى التأسيس هو احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب

  • الخط
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
الملك سلمان

الملك سلمان: ذكرى التأسيس هو احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، أن الاحتفاء اليوم بذكرى تأسيس السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل.

وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".

كما أضاف "إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".

واختتم تغريدته قائلاً "الحمد لله على كل النعم".

يشار إلى أن السعودية تحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 22 من فبراير بـ"يوم التأسيس".

فقد أعلنت المملكة عبر أمر ملكي في يناير الماضي، أن يكون 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، ولارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى العهد الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات أزمة روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات
اكتشف المزيد