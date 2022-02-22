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فعاليات يوم التأسيس.. هوبال وهجيني وعروض لسلالة من الأغلى بالعالم

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فعاليات يوم التأسيس.. هوبال وهجيني وعروض لسلالة من الأغلى بالعالم

نادي الإبل و( إثراء ) يطلقان فعاليات يوم التأسيس بجانب البئر البترولية السابعة

دبي _ العربية.نت

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لفّت صورة للجيش السعودي من على ظهور الإبل هوُيّة يوم التأسيس عن ١٧٢٧م مع الخمس دلالات عن عمق التاريخ وعراقة الارتباط بين العلم والصقر و الخيل والنخل والسوق.

ويواكب نادي الإبل الاحتفال الأول بيوم التأسيس، الذي يصادف يوم الثلاثاء 22 فبراير من كل عام، بمسيرة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء" وشركة نخبة الهايلات العالمية المالكة لواحدة من أغلى الإبل في العالم وتنطلق المسيرة في المنطقة الشرقية بمحاذاة البئر البترولية السابعة المكتشفة في عموم السعودية برحلة ثقافية تمثل التأسيس يصاحبها هوبال وهجيني من الموروث السعودي في المسار الرابط بين المركز والطريق الرئيسي الخارجي وستكون الإبل المعروضة واحدة من الأغلى قيمة مادية

في العالم وعبر ما تمتلكه من معايير جمال وشاركت في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المنقضي منذ أسابيع .

وتعطي فعالية نادي الإبل تسليطاً على حياة السعودي الأوّل وعلاقة الإبل بحروب التأسيس.

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وستترافق مع الفعالية التي ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ و ٢٣ فبراير عرض بعض القطع النادرة من الإبل وإصدار هجينية عن التأسيس، ومشاركة فرقة هجانة تحمل الأعلام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وستحتضن مناطق المملكة ال 13 وعلى مدى ثلاثة أيام بين 22 و24 فبراير، 18 فعالية.

وأعلنت السعودية عبر أمر ملكي في يناير الماضي، بأن يكون 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس»، وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، ولارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى العهد الحالي.

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