تنافس 11 سعودية للمشاركة ببطولتي العالم وآسيا للسنوكر

تتواصل الاستعدادات في الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على قدم وساق للمشاركة النسائية الرسمية الأولى خارجياً والمتمثلة في بطولة العالم، وكذلك البطولة الآسيوية للسنوكر، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس المقبل.

تقام المرحلة الإعدادية الأخيرة للاعبات اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام من خلال إقامة معسكر يستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري سيتم خلاله اختيار 3 لاعبات للمشاركة في البطولتين المقبلتين، حيث ستشارك في المعسكر 11 لاعبة تم اختيارهن من قبل المدير الفني للمنتخب الكابتن منصور الخنفري بعد عدة مراحل للإعداد كان آخرها المشاركة في البطولة الودية الدولية في القاهرة، والتي حقق خلالها منتخب السيدات نتائج إيجابية واللاعبات اللاتي يدخلن المعسكر هن: "سهراب شكري، ندى الزهراني، نجلاء النعيمي، آلاء الحلوة، رحاب شكري، مروج فلمبان، نوره الضمن، دلال الشمري، إيمان جبران، لجين المدني، البتول الحمزة".

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بدوره، أكد الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أن كافة الأمور باتت جاهزة للمشاركة في هاتين البطولتين العالمية والقارية بطولة العالم للسنوكر والبطولة الآسيوية للسنوكر، مشيرا إلى أن الإعداد مر بعدة مراحل من خلال إقامة العديد من المعسكرات وتجهيز وتهيئة اللاعبات لهذه المشاركات ومتمنياً للمنتخب التوفيق وتقديم أداء مشرف يعكس مكانة المملكة المرموقة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي في كافة الأصعدة والمجالات.