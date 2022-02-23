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أطلقت ختما رمزيا.. الجوازات السعودية تحتفل بيوم التأسيس

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ختم يوم التأسيس في السعودية عبر منفذ سلوى

أطلقت ختما رمزيا.. الجوازات السعودية تحتفل بيوم التأسيس

العربية.نت - نادية الفواز

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أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختما خاصا بمناسبة يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، تختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم فقط عبر المنافذ الدولية، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة.

ختم يوم التأسيس في السعودية عبر منفذ البطحاء
ختم يوم التأسيس في السعودية عبر منفذ البطحاء

وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال مع المسافرين، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون.

ختم يوم التأسيس في السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي
ختم يوم التأسيس في السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي

يشار إلى أن السعودية احتفلت أمس الثلاثاء الموافق 22 من فبراير بـ"يوم التأسيس".

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