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الرئيس التنفيذي لـ"تطوير الدرعية" يؤدي العرضة السعودية

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صورة من الفيديو

الرئيس التنفيذي لـ"تطوير الدرعية" يؤدي العرضة السعودية

العربية.نت - نادية الفواز  

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تفاعل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية جيري انزيريلو، مع الاحتفالات بيوم التأسيس التي شهدتها مدينة الرياض، وذلك عبر أداء العرضة.

ونشر الإعلامي السعودي، عايض السعدي، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه انزيريلو، يتفاعل مع العرضة السعودية خلال الاحتفالات بيوم التأسيس.

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فقد أظهر المقطع انزيريلو، وهو يلوح بيديه ويرقص على غرار الرقصات الشعبية، في مشهد أبدى فيه سعادته بمشاركته في الاحتفالات السعودية بيوم التأسيس.

يوم التأسيس

وتحتفل المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام بيوم تأسيس السعودية، وقد شهدت المدن السعودية العديد من الاحتفالات الشعبية والرسمية احتفالًا بيوم التأسيس، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير.

يذكر أن إنزيريّو، تولى في السابق، منصب الرئيس التنفيذي لدليل "فوربس للسفر"، الذي يشكّل المعيار العالمي للتأكد من تميّز الخدمة في مجال الضيافة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس إدارة "هيئة تطوير بوابة الدرعيّة" قد أصدر قراراً بتعيين جيرارد جيري إنزيريّو رئيساً تنفيذياً لهيئة تطوير الدرعية، لقيادة مبادرة تحويليّة لإعادة إحياء الدرعية التي تعتبر أبرز المعالم التاريخية لتأسيس السعودية.

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