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بعد 13 عاماً.. الربيعة يلتقي التوأم السيامي المصري حسن ومحمود

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الدكتور الربيعة خلال لقائه التوأم السيامي المصري
الدكتور الربيعة خلال لقائه التوأم السيامي المصري

بعد 13 عاماً.. الربيعة يلتقي التوأم السيامي المصري حسن ومحمود

العربية.نت - مريم الجابر

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم الأربعاء، التوأم السيامي المصري حسن ومحمود وذويهما، اللذين سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2009م.

التوأم السيامي بعد عملية الفصل عام 2009
التوأم السيامي بعد عملية الفصل عام 2009

وأكد الربيعة أن السعودية ستظل الظل الوارف لكل المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، مبينًا أن برنامج فصل التوائم يعد امتدادًا لما تقوم به السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقدم والدا التوأم المصري الشكر والعرفان للسعودية حكومة وشعبًا على تسخير كافة الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنيهما وعلاجهما على يد فريق طبي متخصص مشهود له بالكفاءة والمهنية، الأمر الذي أثمر عن تحسن وضعهما الصحي بشكل مطرد، مشيدين بالرعاية التي يحظى بها برنامج فصل التوائم السعودي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

حديث ودي بين الربيعة والتوأم السيامي حسن ومحمود
حديث ودي بين الربيعة والتوأم السيامي حسن ومحمود
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