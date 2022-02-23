فك 30 كتاباً متحجراً في الساعة بمكتبة الحرم المكي

تعمل إدارة الترميم والتجليد بمكتبة الحرم المكي الشريف على فك 30 كتاباً متحجراً في الساعة من خلال عملية تبخيرها.

فقد أوضح الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف عبدالله الصولي أن المكتبة عملت على عمل جهاز مخصص لفك صفحات الكتب والمخطوطات والكتب النادرة والمتحجرة من خلال عملية تبخيرها.





وأضاف أن الجهاز الذي عمل على تطويره موظفو إدارة الترميم والتجليد بالمكتبة هو جهاز يعمل بتقنية البخار بهدف فك الأوراق والصفحات من الكتب والمخطوطات والوثائق المختلفة والكتب النادرة والقديمة المتحجرة، حيث رفع الجهاز إنتاجية إدارة الترميم والتجليد من كتاب واحد في الساعة إلى 30 كتابا.





كما أضاف أن هذه المبادرة جاءت لتحل مشكلة الأوراق التي يصعب فصل بعضها عن بعض دون إحداث تأثير أو تلف فيها.

يشار إلى أن مكتبة الحرم المكي تختزل أمهات الكتب الإسلامية، وأندر المخطوطات وتظل أحد روافد العلوم الشرعية والفقهية واللغوية والدراسات العلمية وشتى العلوم الإنسانية والمعرفية وهي وجهة للباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كما يقدم مركز البحث العلمي الرسائل الجامعية والأطروحات العلمية والمجلات المحكمة ودوريات والصحف وكافة الخدمات للباحثين والقراء.

وتقدم المكتبة العديد من الخدمات لكافة شرائح المجتمع من الجنسين والباحثين والمفكرين، للاستزادة من الاستفادة من محتوياتها، وتستمر في تطوير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مطبوعات بلغة برايل وخدمة الاستعلامات، وخدمة التصوير الذاتي، وخدمة الصوتيات التي تشمل خطب المسجد الحرام والمسجد النبوي والدروس والتلاوات المقامة في أروقة البيت العتيق، وخدمة النسخ لمحتوياتها للكتب الإلكترونية، وتحتضن في رفوفها 70 ألف عنوان.