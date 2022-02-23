هكذا شارك أطفال السعودية في يوم التأسيس

شارك أطفال السعودية من كافة المناطق والمحافظات في احتفالات المملكة بيوم التأسيس بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية، وترديد الأهازيج الوطنية الشهيرة، في الوقت الذي تسابق فيه كافة الشرائح العمرية في المشاركة، ورصد الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية.

في حين ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والعبارات، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالماضي الجميل والأصيل، وما وصل به الوطن من تطور ورخاء، وتداول المواطنون وسوم #يوم_التأسيس و #يوم_بدينا بشكل واسع عبر مواقع التواصل.















الأطفال يتزينون بالزي الشعبي فرحة غامرة في يوم التأسيس الأطفال في زي الشعبي أب يشارك ابنته فرحة التأسيس مشاركة الأطفال في يوم التأسيس - واس مشاركة الأطفال في يوم التأسيس - واس مشاركة الأطفال في يوم التأسيس . - واس مشاركة الأطفال في يوم التأسيس - واس

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.