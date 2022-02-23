هكذا احتفل 20 سعودياً بيوم التأسيس تحت الماء

أدّى 20 سعودياً من فريق "صدى الأعماق" و"هيا نغوص" العرضة السعودية تحت عمق 30 قدماً في مياه البحر الأحمر بجدة، وذلك احتفالاً بيوم التأسيس.

وأوضح الكابتن فيصل فلمبان، أحد المشاركين وعضو فريق الغوص السعودي "هيا نغوص" لـ "العربية.نت" أن الاحتفال بيوم التأسيس تحت مياه البحر له طعم مختلف.

كما قال إن التجربة جمعت بين متعة الغوص وفرحة الاحتفال وأداء العرضة السعودية، حيث قام 20 غواصاً بارتداء الزي السعودي المتمثل في الثوب والشماغ والدقلة، وقمنا بحمل الدفوف ورفع العلم السعودي وأداء العرضة السعودية تحت عمق 30 قدماً في مياه البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الغوص بغير البدلة المخصصة يتطلب احترافية وقدرا عاليا من المهارة، ومراعاة درجة الطفو وضربات الزعانف والأوزان المخصصة لكل غواص.

كذلك، أوضح فلمبان أن هذه المبادرة تمت بمجهودهم كغواصين محترفين، وتطلب الأمر منهم عدة أسابيع لأداء عدد من البروفات والتجهيزات لإنجاح هذه المهمة.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير.

وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.