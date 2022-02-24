سياح "هولنديون" يرتدون أزياء تراثية احتفالاً بيوم التأسيس بالباحة
صاحب متحف الأخوين تحدث "للعربية.نت" عن زيارة العائلة الهولندية ونشر مقطعا مصورا لهم
بلغة عربية ذات لكنة أوروبية، تحدث سياح هولنديون باللغة العربية، وهم يرتدون الأزياء السعودية في مقطع فيديو متداول، خلال الاحتفال بتاريخ التأسيس وأثناء زيارة أحد المتاحف في الباحة، معبرين عن سعادتهم.
وقال سائح هولندي: نحن في متحف في الباحة والمنطقة جميلة، وأنا سعيد جداً في هذا المتحف"، حيث ظهر السائح الهولندي وأفراد أسرته يرتدون الملابس التراثية ومنها المرودن وعقال القصب.
ووجهت الأسرة الهولندية الشكر للمواطن "محمد الحمادي"، الذي رافقهم لزيارة المتحف، وظهر تفاعل الأطفال وسعادتهم بالملابس التراثية وحديثهم ببعض الكلمات العربية.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفال السياح الهولنديين بيوم التأسيس.
من جهته أكد "محمد مسفر الغامدي" صاحب متحف الأخوين "للعربية.نت" أن الزيارة كانت من عائلة بيتر الهولندية التي استفادت من الأزياء التراثية المتاحة في المتحف، والحصول على صور تذكارية، وأشار إلى أن المتحف محطة لزيارة العديد من السياح، وأنه قام بنشر المقطع لإظهار مشاعر هذه العائلة التي أحبت الزي التراثي وسعدت بتوثيق الزيارة وتوطدت بين الطرفين مشاعر المودة والمحبة.
-
أميركا: ملتزمون بمساعدة السعودية والإمارات لمواجهة هجمات الحوثيينوزير الخارجية الأميركي: تنسيق أميركي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي الخليج العربي
-
القدية تمنح عقداً بـ 2.8 مليار ريال لإنشاء أول متنزه للألعاب المائية في السعوديةسيضم 22 لعبة ومعلماً منها 9 ألعاب هي الأولى من نوعها عالمياً اقتصاد
-
صادرات السعودية النفطية ترتفع 98% إلى 240.7 مليار ريال بالربع الرابعسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 36.3% اقتصاد