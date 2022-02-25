فيديو .. فنانة سعودية ترسم صورة مبهرة للملك عبد العزيز

قامت فنانة سعودية برسم لوحة فنية للملك المؤسس الراحل عبدالعزيز آل سعود والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستخدام الفازلين والبودرة والدبابيس.

ونشرت الرسامة أمجاد أحمد فيديو يبين مدى موهبتها وإتقانها الذي أظهرته في رسم الملامح وتشكيلها بواقعية وإحساس عال.

الرسامة أمجاد قالت لـ "العربية.نت" إن عملية الرسم استغرقت يوما كاملا، وذلك احتفالا بيوم تأسيس المملكة.

وعن سبب اختيارها لموقع "العريش" قالت: "لوحة الملك المؤسس عبد العزيز تم رسمها في عريش الملك الذي يعد من أهم المعالم التاريخية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي تم إدراجه ضمن مشروع المسارات السياحية بالمملكة".

وأضافت: "الأهمية التاريخية للعريش تعود لارتباطه بالمؤسس الملك عبدالعزيز، وكان الملك عبد العزيز يتخذ منه مجلسا في زياراته المتكررة للخرج خصوصاً خلال فترة الصيف، فالمكانة التاريخية للمكان والمناسبة الوطنية الغالية هي سبب اختياري، ومن خلال موهبتي أردت أن أعبر عن حبي لهذا الوطن الغالي".

وقامت أيضاً باستخدام الدبابيس في لوحة الملك سلمان، وهي طريقة نادرًا ما تستخدم من قبل الرسامين وتتطلب خبرةً ومهارةً كبيرة، كما عبرت من خلال رسمتها لولي العهد عن مدى اهتمامه بالنهضة التي تشهدها السعودية.

يُذكر أن عريش الملك عبدالعزيز ‏تم بناؤه عام 1337هـ في محافظة الخرج ببلدة السلمية.