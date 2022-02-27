تعرف على الفائزات في بطولة السعودية للسيدات

تُوجت الفائزات ببطولة السعودية للسيدات للريشة الطائرة للفردي، حيث حققت اللاعبة فاطمة موسى المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حققت اللاعبة هتون تركستاني المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حققت اللاعبة رنا أبو حربش المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحققت اللاعبة الجوهرة السديري المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية، جاء ذلك في ختام بطولة المملكة للسيدات للفردي التي استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمدة يومين بمشاركة 60 لاعبة يمثلن مختلف مناطق السعودية.

النسخة الرابعة

يذكر أن هذه البطولة تعد النسخة الرابعة من بطولة المملكة للريشة الطائرة للسيدات والتي تحظى بقبول كبير من قبل ممارسات اللعبة في المملكة.

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كما أنها تأتي ضمن العديد من الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم الرياضة النسائية في المملكة من خلال توفير المرافق الخاصة بممارسة اللعبة والمشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية، وإطلاق البطولات المحلية وإقامة الدورات التدريبية والمعسكرات التدريبية وإتاحة الفرصة للاعبات المنتخب من المشاركة بالبطولات الدولية.

التنافس واكتساب الخبرة

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، أن هذه البطولة تعد من البطولات الهامة التي يقيمها الاتحاد بهدف نشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها لدى ممارسات الرياضة في السعودية، كما أنها تتيح الفرصة لجميع ممارسات اللعبة من مختلف المستويات من التنافس واكتساب الخبرة وتطوير المستويات، كما أوضح أن البطولة بدورها تستهدف التعرف على بطلات السعودية في لعبة الريشة الطائرة من فئة السيدات والعمل على استقطاب المواهب من فئة السيدات لدعمهن وتطويرهن والتخطيط لضمهن لصفوف المنتخب السعودي للريشة الطائرة.