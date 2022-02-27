السعودية.. لا يشترط سن معين للمعتمرين وزوار الحرمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، أنه لا يشترط عمر معين للمعتمرين والزوار لدخول الحرمين الشريفين.

ضيوف الرحمن: يُمكنكم الآن حجز التصاريح اللازمة عبر #تطبيق_اعتمرنا، مع الاكتفاء فقط بشرط ظهور (محصّن) في #تطبيق_توكلنا. pic.twitter.com/g06Xoo4aLj — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 26, 2022

وأوضحت أن ظهور حالة "محصن " في تطبيق " توكلنا " كافية مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق "اعتمرنا".

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من جهة أخرى، أتاح تطبيق " توكلنا " التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك و ذلك عبر الأيقونة المستحدثة التي تمت إضافتها في التطبيق مؤخراً و الذي يحمل مسمى " بوابة المناسك".

وعبر هذه البوابة يمكن الحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام، والطواف وكذلك الصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي للرجال والنساء و كذلك استعراض خدمات النقل وإدارة المرافقين وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات، فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاماً خفيفاً مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.