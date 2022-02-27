.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. لا يشترط سن معين للمعتمرين وزوار الحرمين

  • الخط
العمرة

السعودية.. لا يشترط سن معين للمعتمرين وزوار الحرمين

العربية.نت - حامد القرشي 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، أنه لا يشترط عمر معين للمعتمرين والزوار لدخول الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن ظهور حالة "محصن " في تطبيق " توكلنا " كافية مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق "اعتمرنا".

من جهة أخرى، أتاح تطبيق " توكلنا " التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك و ذلك عبر الأيقونة المستحدثة التي تمت إضافتها في التطبيق مؤخراً و الذي يحمل مسمى " بوابة المناسك".

وعبر هذه البوابة يمكن الحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام، والطواف وكذلك الصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي للرجال والنساء و كذلك استعراض خدمات النقل وإدارة المرافقين وغيرها من الخدمات.

يُذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات، فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاماً خفيفاً مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد