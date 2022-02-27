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شرطة محافظة جدة تقبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة في مقهى

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شرطة محافظة جدة تقبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة في مقهى

العربية.نت - حامد القرشي

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بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر أشخاصاً يعتدون على بعض بأحد المقاهي في جدة غربي السعودية بعد مباراة كرة القدم أقيمت مساء الأحد، ألقت شرطة محافظة جدة القبض على 4.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة محافظة جدة قبضت على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيمَيْن من الجنسية البنغلادشية، ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعية بينهم في مقهى، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل كانوا طالبوا الجهات المختصة بتوقيف المشاركين في المشاجرة الجماعية، ومحاسبتهم على ما قاموا به، بالإضافة إلى تكثيف التوعية حول التعصب الرياضي.

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