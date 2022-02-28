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بعد انقطاع 32 عاماً.. أول رحلة سعودية تقلع إلى بانكوك

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محمد بن سلمان يتباحث مع رئيس وزراء تايلند
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند

بعد انقطاع 32 عاماً.. أول رحلة سعودية تقلع إلى بانكوك

العربية.نت – مريم الجابر 

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تنطلق اليوم الاثنين أول رحلة سعودية إلى تايلاند بعد انقطاع دام 32 عاماً.

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وتبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، في حين ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع شهر مايو المقبل.

أتى إعلان الخطوط السعودية بعد اتفاق السعودية وتايلاند على رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف مجالات الاستثمار المشتركة.

يذكر أن الرياض وبانكوك اتفقتا في أواخر شهر يناير الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين، وفق ما أفاد بيان مشترك خلال زيارة رئيس وزراء تايلاند غلى المملكة، "والتي جاءت بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا".

يشار إلى أن أكثر المواقع المفضلة للزيارة للسياح السعوديين في تايلاند، هي بانكوك ومدينة بتايا وجزيرة بوكيت.

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