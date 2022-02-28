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فيديو صادم من حائل.. صدم دورية أمنية وحاول الهرب

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الشرطة السعودية

فيديو صادم من حائل.. صدم دورية أمنية وحاول الهرب

العربية.نت - حامد القرشي 

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع مصور يظهر مركبة تصدم دورية أمنية بشكل مقصود ومتعمد محاولة الفرار بعد ذلك.

فقد ألقت شرطة حائل شمال المملكة القبض على سائق المركبة الذي تعمد صدم الدورية أثناء أدائها مهامها في أحد أحياء المدينة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل إلى أنه جرى توقيف السائق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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