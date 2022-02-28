سعادة لا توصف.. أطفال داخل المسجد النبوي بعد انقطاع لعامين

وسط سعادة كبيرة ارتسمت على محياهم، وبعد انقطاع دام أكثر من عامين، تزين الأطفال عند عودتهم للصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وأبرزت الصور التي بثتها وكالة شؤون المسجد النبوي عودة الفئات العمرية ما فوق 7 سنوات للصلاة في المسجد النبوي بعد ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا".

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كما أظهرت الصور نفسها عدداً منهم يؤدون الصلوات وآخرون يتلون القرآن بفرحة غامرة لعودتهم مجدداً إلى المسجد النبوي، فيما أعلنت وزارة الجج و العمرة في السعودية أمس الأول عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

وذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة في تويتر: "ننوه لكم أن الاعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا وذلك لسلامتهم.

ضرورة استمرار الجرعات

يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أتاحت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، وذلك عبر تطبيقي "صحتي" و "توكلنا".

وقد أكدت الصحة في وقت سابق على ضرورة توفير اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.