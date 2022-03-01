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تعرف على المستثنين من فحص (PCR) القادمين من أوكرانيا

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كورونا pcr
تعبيرية

تعرف على المستثنين من فحص (PCR) القادمين من أوكرانيا

الهيئة شددت على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية

العربية.نت - مريم الجابر

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الاثنين، تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا من فحص (PCR).

ونصَّ التعميم على أنه يجب على شركات الطيران استثناء المواطنين ومرافقيهم من غير المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص (PCR) على أن يتم عمل فحص كورونا لعينة تؤخذ خلال (48) ساعة بعد وصولهم إلى المملكة.

وشدَّدت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسَتُتَّخَذُ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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