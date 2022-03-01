طيور الفلامنغو تظهر بجمالها الوردي في المنطقة الشرقية

خلال رحلته للنزهة مع أصدقائه، فوجئ المصور الضوئي "جاسم آل سعيد" وهو مصور هاوٍ للطبيعة بوجود طيور الفلامنغو على شواطئ المنطقة الشرقية وبدت كأمواج من اللون الزهري الطاغي.

فركض عائدا إلى كاميرته لتسعفه في التقاط صور لهذا المنظر الذي وصفه بالأخاذ، ومعظم طيور هذه الفصيلة التي يمكن أن تشاهد في حالات نادرة تكون من صغارها التي يطلق عليها اسمها "النحام" ويبدو هذا الطائر غريباً أثناء طيرانه، إذ إنه يبقي رقبته ممدودة إلى الأمام ويحافظ على توازنه عن طريق ساقية الطويلتين.













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وقال جاسم "للعربية.نت" إنه "يعشق الوصول إلى أجمل اللقطات، وطيور الفلامنغو تعد من أهم الطيور المائية المهاجرة إلى شواطئ الخليج العربي، حيث تشاهد على ضفاف السواحل الضحلة خلال فصل الشتاء، كجماعات مكونة من 10-100 طائر أو أكثر، كما يتميز بكونها أطول أنواع طيور النحام الموجودة في العالم، ويتراوح طولها ما بين 1.2 – 1.45 متر، وتتواجد بشكل دائم في خليج القطيف وجزيرة تاروت أحد أهم المواقع التي تقضي فيها هذه الطيور فترة إقامتها الشتوية في شرق السعودية".

وذكر أن هذه اللقطات استطاع من خلالها توثيق وجود هذه الطيور الجميلة على شواطئ المنطقة الشرقية مع بداية قدوم هجرتها للخليج العربي، مبينا أنه تم تصويرها بمدينة سيهات بكورنيش الغدير. وأضاف أن أهالي المنطقة الشرقية يحبون ويستمتعون بوجود هذه الطيور وهجرتها من وإلى الشرقية.

وقال: "طائر الفلامنغو يتميز بسيقان طويلة ورقبة طويلة، ويكسو جسم البالغ منها ريش أبيض ووردي أما ريش القوادم والجناحين فلونها أسود مما يعطيها جمالا مميزا خاصة عند الطيران، ومنقاره كبير ومعكف للأسفل ولون المنقار أسود من الأسفل، وتعيش هذه الطيور في السعودية على سواحل الخليج العربي وجزر السعودية في الخليج. ويكون تكاثرها في السعودية من أبريل إلى أغسطس وتعتبر زائرا شتويا للسعودية يصل في فترة الخريف وفي باقي الفصول الأخرى تبقى مجموعات صغيرة".