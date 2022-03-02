البرد يرسم اللوحات البيضاء في باحة ربيعة في منطقة عسير

عادت قطرات الأمطار والبرد إلى منطقة عسير، يوم أمس، لترسم لوحات بيضاء على جبال السودة، وعلى منطقة باحة ربيعة، وشمال مدينة أبها. هذه اللحظات وثّقها المصور الضوئي رشود الحارثي في فيديو نشره على حسابه الخاص في" تويتر" وشملت المقاطع لحظات هطول الأمطار الغزيرة على منطقة عسير.

وفي حديثه مع "العربية.نت" قال إنه عاشق للطبيعة ومتتبع لحركة الأمطار والثلوج وآثارها على الطبيعة، وذكر أنه قضى يوم أمس في تتبع لقطات الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة عسير وخصوصا على شمال ابها وخميس مشيط والعديد من المواقع في منطقه عسير ومن أهمها باحة ربيعة ورفيدة.

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وأوضح أن هذه منطقة زراعية تتبع إدارياً لمركز طبب التابع لمدينة أبها المقر الإداري لمنطقة عسير تبعد عن أبها حوالي 30 كلم وتبعد حوالي 5 كلم عن منتزة السودة، وتشتهر بزراعة الحبوب والخضروات والفواكه الصيفية، وهي مركز سياحي يرتاده المصطافون من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج للتنزه، وأمطارها غالباً صيفية وبها العديد من الحصون الحربية والقرى الأثرية وكانت قديماً تسمى المغوث.

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائجا على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.