ملك البحرين: السعودية صمام أمان المنطقة في مواجهة المخاطر
قال إن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها
أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، على الوقوف في صف وخندق واحد مع السعودية تعبيرا عن وحدة الهدف والمصير، وشدد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.
وقال إن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأعرب ملك البحرين عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين.
وقال في تصريح عقب وصوله الرياض، الأربعاء: "يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس)، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع".
وجدد ملك البحرين تقديره وامتنانه للجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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