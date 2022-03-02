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6 مقاتلات سعودية تصل إلى قاعدة نلس الأميركية للمشاركة في تدريب "العلم الأحمر" 

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مقاتلات سعودية في أميركا
مقاتلات سعودية في أميركا

6 مقاتلات سعودية تصل إلى قاعدة نلس الأميركية للمشاركة في تدريب "العلم الأحمر"

هذه المشاركة الثامنة للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين

العربية.نت – هاني الصفيان 

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وصلت إلى قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر - ٢٠٢٢ "، الذي يستمر لمدة ٢٥ يوما.

وأكد المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر ال سعود أنه تم وصول جميع المشاركين من الأطقُم الجوية والفَنية والمُسانِدة للمشاركة في التمرين، وعدد 6 طائرات من طراز F-15SA متعددة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها.

وأضاف أن هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين والذي يتميز بالدقة في إعداد السيناريوهات التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة وتتضمن التصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، وايضاً دراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق مواجهتها، موضحا أن التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً وتمكن من اختبار القدرات القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية.

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وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد والقتال .

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