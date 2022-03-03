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السعودية تحطم الرقم القياسي لأكبر طابع بريدي في العالم

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الطابع البريدي الأكبر في العالم يحمل تفاصيل "موسم الرياض"

السعودية تحطم الرقم القياسي لأكبر طابع بريدي في العالم

بلغت مساحته 5.95 متر متخطياً الرقم السابق لـ "والت ديزني" الذي يبلغ 4.11 متر مربع

العربية.نت - نادية الفواز

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دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي ومدير عام موسم الرياض ماجد بن خالد الغرابي في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إعلان كسر المملكة الرقم القياسي العالمي لأكبر طابع بريدي يُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي بلغت مساحته 5.95 متر مربع متخطيًا "والت ديزني"، حامل اللقب السابق لأكبر طابع بريدي في العالم، والبالغة مساحته 4.11 متر مربع.

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ويتميز مشروع البريد السعودي "سبل" بصناعة أكبر طابع بريدي في العالم بتفاصيله المميزة، فتمت صناعة الطابع البريدي من المواد التي تصنع منها الطوابع الفعلية بالإضافة إلى حبرها الخاص، وسوف تطرح مؤسسة البريد السعودي "سبل" الطابع من فئة 3 ريالات اليوم في جميع فروعها الرئيسة بمناطق المملكة. حيث يتوسط الطابع شعار موسم الرياض باللون الأبيض، ويتسم الطابع البريدي بتصميم مميز يعكس الهوية العامة لموسم الرياض، كما يتضمن العديد من الأيقونات التي تمثله، منها العجلة الدوارة ولعبة سكاي لووب من منطقة "رياض ونتر وندرلاند" وطائر الطوقان الذي يمثل منطقة "رياض سفاري"، إضافةً إلى النافورة من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" وسيارة سباق تعكس أحد المعارض التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

كما اكتمل تدشين الطابع البريدي باعتماده وتوثيقه من قِبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي سجلت عدة أرقام قياسية أخرى لموسم الرياض، منها الزحليقة العملاقة في "افالانش" والتي حققت رقمين قياسيين خلال الموسم، ولعبة سكاي لووب كأكبر لعبة حلزونية في العالم، إضافةً إلى تقنية عرض خمس شخصيات مختلفة للفنان محمد عبده في أمسية "ليلة المعازيم" بتقنية الهولوغرام في عرض واحد.

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