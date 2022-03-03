السعودية.. هذا هو الموعد الفلكي لشهر رمضان وعيد الفطر

حدد رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في السعودية، الدكتور خالد الزعاق موعد نهاية شهر شعبان فلكيا وعدته 29 يوما.
ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر"، أن يوم السبت 2 إبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر والعامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل.
وقوع شهر #رمضان بين أطول وأقصر شهور السنة، كيف؟— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 2, 2022
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/3jCkmKcgIg
كما قال الزعاق في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة "إن رمضان شهر الرحمة والألفة والمحبة، وهو يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا بين شهر شعبان والذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لشهر رمضان وشهر شوال الطويل لأننا نفارق شهر رمضان الغالي على قلوب المسلمين، ودوران الأرض حول محورها يعبر عن اليوم، ودوران القمر حول الأرض يعبر عن الشهر، ودوران الأرض حول الشمس يعبر عن السنة، وهذا الدوران يسمى بالوقت والزمن ويتم بغاية الدقة، والعرب يسمونها بالسنن وهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل "لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ".
وأضاف أن إحساس البشر بمرور الوقت والزمن يختلف حسب شعور كل إنسان وظروفه وحالته من حزن وفرح.
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