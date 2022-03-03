بعد توقف عامين.. الابتدائي يعودون للاختبارات الحضورية

بعد عامين من توقف الاختبارات الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية في السعودية، نظير الإجراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المسجد، يعود طلاب وطالبات الابتدائي الأحد المقبل إلى مقرات الاختبارات داخل مدراسهم، لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 هجري.

كما أنهت إدارات التعليم في السعودية كافة الاستعدادات، وسط التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان، دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم، وتساعدهم على الاستذكار الجيد.

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لجان إشرافية

إلى ذلك، تم تجهيز المدارس بشكل جيد لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1443 هـ وتهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية.

وشكّلت وزارة التعليم السعودية ممثلة في إدارتها في المناطق والمحافظات، لجاناً مشرفة على الاختبارات، لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 هجرية ورصد الدرجات وتدقيقها، بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.

من جانبه، قال المختص التربوي الدكتور خالد القرشي أن فترة الاختبارات تعد من أكثر الفترات الصعبة التي تمر على الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي، وذلك كونها حصاد لكل جهد تم بذله في الاستذكار والمراجعة و الدراسة طيلة الفصل الدراسي.

ونصح الطلبة قبل خوض الاختبارات بالابتعاد عن أيّة وسيلة من شأنها تشتيت التفكير والتركيز أثناء الدراسة، بخلق بيئة مناسبة تتناسب مع كلّ طالب ، حيث تختلف البيئة المناسبة للدراسة من طالب إلى آخر، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الوقت خلال اليوم بحيث يشمل الجدول عدد ساعات النوم ووقت للاستذكار ووقت للتسلية و الترفيه.