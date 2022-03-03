محمد بن سلمان: الإخوان لعبوا دورا ضخما في صناعة التطرف

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن جماعة الإخوان لعبت دورا كبيرا وضخما في صناعة التطرف.

وقال في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأميركية، اليوم الخميس، "عندما تتحدث إلى الإخوان لا يبدون وكأنهم متطرفون، ولكنهم يأخذونك إلى التطرف".

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كما تابع "على سبيل المثال: أسامة بن لادن والظواهري كانا من الإخوان المسلمين، وقائد تنظيم داعش كان من الإخوان المسلمين، ولذلك تعد جماعة الإخوان المسلمين وسيلة وعنصرا قويا في صنع التطرف على مدى العقود الماضية، ولكنَّ الأمر لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين فحسب، بل خليط من الأمور والأحداث، ليس فقط من العالم الإسلامي، بل حتى من أمريكا التي بخوضها حربًا في العراق أعطت للمتطرفين فرصة سانحة".

وأضاف "كما أن هناك بعض المتطرفين في السعودية ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين قد لعبوا دورًا في ذلك، خصوصًا بعد قيام الثورة في إيران عام 1979م، ومحاولة الاستيلاء على المسجد الحرام بمكة المكرمة".