"اخلط اخلط".. فيديو لطفل يحتفل بفوز الهلال يشعل التواصل

عقب فوز الهلال 4-0 على النصر في مباراة الخميس ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو لطفل يردد: "مبروك للهلال اخلط.. اخلط".
كما تفاعلت الجماهير الرياضية في المملكة مع الفيديو الذي حصد إعجاب الكثيرين.
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وكان نواف العنزي، والد الطفل، قد نشر مقطع الفيديو على حسابه في تويتر معلقاً: "صغيري الهلالي يهديك فرحته يالتوريندو".
يشار إلى أن لاعب نادي الهلال السعودي سالم الدوسري كان احتفل بالفوز في مباراة سابقة مع نادي النصر بطريقة جديدة حيث قام بعمل حركة الخلاط.
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