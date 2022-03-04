مصور عماني يكشف قصة تصوير بحيرات الزلفي على شكل 7

كشف المصور العماني هيثم الشنفري، عن جمال الطبيعة في السعودية موثقاً رحلته بكثير من الصور بين الجبال الشاهقة، والسهول، والمنحدرات والمرتفعات.

وقال في حديثه "للعربية.نت"، إنه زار السعودية من 4 إلى 5 مرات بهدف التصوير وتم خلالها زيارة الدمام، وتم تصوير الطيور وتوثيق جمالها، وسافر مع زميله فيصل الهجول في سفرية خاصة لتصوير البومة في المملكة، وتم تصويرها.

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وعن الزيارة الثالثة أكد أنها جاءت بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان لمشاركة مصورين من دول الخليج وتم اختياره من عمان وتم تصوير الأمطار والفيضانات في السعودية، واستطاع تصوير مدينة الزلفي في صورة احترافية والتي خرجت على شكل رقم 7 والتي وجدت أصداء كبيرة بعد أن قرب التصوير بطائرة الدرون وأخذ لقطة رقم 7 للزلفي وللبحيرات المجاورة ولا تزال الصورة متداولة ووجدت أصداء مميزة.

شموخ عجيب

كما أكد في حواره، أن سلطنة عمان لا تقارن بالسعودية فالأخيرة أكبر وجمالها مختلف، فالتضاريس الجبلية خاصة في المملكة كبيرة وبها شموخ عجيب، إضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة فيها والتي تحكي حضارة هذا البلد العظيم.

كذلك، أوضح أن المتميز في عمان وخصوصا في صحراء الربع الخالي وجود تلال "نجمية" وهي موجودة فقط في منطقة حجمان التابعة للسلطنة في محافظة ظفار.





صورة البومة في مطار الرياض

وشارك هيثم الشنفري في مسابقة ألوان السعودية وفاز بها في محور "السعودية بعيون عالمية "وحقق المركز الخامس بصورة البومة والصورة موجودة في مطار الرياض.

وكما قال إنه زار العديد من المناطق في السعودية بالقرب من مكة المكرمة، وإنه في جميع المواقع التي زارها كان يعتمد على غوغل ماب، متمنياً أن يقوم بزيارات لاحقة لمناطق عديدة بالسعودية ومنها البحيرات والجبال البركانية.