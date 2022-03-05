اتفاق سعودي صيني لبناء مصنع للطائرات بدون طيار بالمملكة
الرياض تهدف لتوطين مجال الصناعات العسكرية وجعله رافداً مهماً للاقتصاد
وقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES)، السبت، اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات بدون طيار محلياً في السعودية.
جاء ذلك عقب إعلان شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة عن تأسيس شركة جديدة للطائرات بدون طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول الجوية (Aerial Solutions).
ووقعت الاتفاقية الجديدة مع مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC)، وهي تكتل دفاعي صيني مملوك للدولة ومتخصص في الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج وواحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم، وستساعد الشركة الصينية على إنشاء مركز للبحث والتطوير وفريق تصنيع لأنواع مختلفة من أنظمة حمولة الطائرات بدون طيار، بما في ذلك وحدات الاتصالات ووحدات التحكم في الطيران وأنظمة الكاميرات وأنظمة الرادار وأنظمة الكشف اللاسلكية، بالاستفادة من خبراتها التي تتجاوز 20 عاماً في البحث والتطوير، وعشرات المعاهد البحثية التابعة لها.
مستهدفات رؤية 2030
وتتواءم الاتفاقية واستراتيجية الشركة مع مستهدفات رؤية 2030، إذ تستهدف السعودية توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) تعتبر شركة تكاملية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، ونجحت في بناء سمعة طيبة وتقديم مشاريع عملاقة على مدار 30 عاماً، وتستهدف توفير أنظمة CAT 1 إلى CAT 5 UAV، وتقديم حلول متقدمة لخدمة مختلف القطاعات، مثل الدفاع والأمن والنفط والغاز ونقل الطاقة ومراقبة حركة المرور وحراسة الحدود.
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