الأرصاد السعودية: الغبار سيغطي هذه المناطق.. والموجة مستمرة

وثقت مقاطع فيديو متداولة منذ أمس الجمعة، مشاهد للحظة وصول عاصفة ترابية إلى عدة مناطق في السعودية. كما من المتوقع خلال الأيام القادمة، حدوث زيادة في العواصف الترابية في مثل هذا الشهر من كل عام على مناطق المملكة.

وفي هذا الشأن، كشف المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني لـ "العربية.نت" أن موجة الغبار مستمرة وأجواء المملكة تدخل فصل الربيع أرصادياً، وهي مرحلة انتقالية تشهد فيها أجواء السعودية تقلبات متسارعة ما بين تذبذب في درجات الحرارة إلى رياح نشطة مثيره للأتربة تحجب مدى الرؤية، خصوصا الوسطى والشرقية وتمتد معنا إلى المناطق الجنوبية الداخلية ومنها نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها.

.

مشهد مهيب لـ #الغبار على #حوطة_بني_تميم

الجمعة ١ / ٨ / ١٤٤٣ هـ

تصوير | محمد آل تركي@Mhmdturki11

. pic.twitter.com/l5TrDL4gAh — علي آل عثمان (@alialtamimi21) March 4, 2022

مادة اعلانية

كما توقع القحطاني تكرار مثل هذه الحالة الأسبوع المقبل، ووصف الحالة بالاعتيادية وتوقع في نهاية مارس وأبريل أمطار تشهدها المملكة ومنها المنطقة الوسطى والرياض وحائل والمرتفعات الجبلية ومكة المكرمة، مبيناً أن المركز الوطني للأرصاد سيصدر تقريرا إلحاقيا يشير فيه إلى استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة.

كذلك، تابع "أجواء الربيع هي أجواء انتقالية نستعد من خلالها للاقتراب في فصل الصيف في بداية يوليو أرصاديا و٢٠ يوليو فلكياً ليبدأ فصل الربيع بارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الربيع على مجمل مناطق المملكة".

موجة غبار كثيفة تشهدها #الرياض تسببت في شبه انعدام مدى الرؤية على الطرق العامة@nwaf201000 pic.twitter.com/3nj65TG9Hy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 4, 2022

يذكر أن موجات من الغبار التي غطت العديد من مناطق المملكة بدأت منذ العاشرة من صباح يوم أمس وهي عبارة عن موجة رياح شمالية وشمالية غربية حاملة معها الأغبرة التي تدنت معها مستويات الرؤية، وسط تنبيه مسبق من المركز الوطني للأرصاد بنشاط مثل هذه الرياح السطحية التي شملت كذلك عدة مدن من بينها الخرج والدوادمي وعرعر وسكاكا ورفحاء والقريات وطريف والأحساء مسببة إرباكا ملحوظا في حركة السير والتنقل في مختلف المواقع وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما توقع انخفاضا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، والشرقية وحائل والقصيم.