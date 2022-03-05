الكتل المتحجرة بالسعودية.. ظاهرة عمرها ملايين السنين

تعتبر ظاهرة الدرنات الصخرية أو ما تسمى الكتل المتحجرة من الظواهر الجيولوجية في السعودية، حيث تتجمع بعض المعادن أو المواد الرسوبية غير العضوية في رواسب أخرى، على شكل عقد أو درنات.

وأوضح الناشط الجيولوجي عبد الله الشمري، المشرف على حساب جيولوجية السعودية لـ"العربية.نت"، أن مثل هذه الظواهر تكونت قبل ملايين السنين.

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كذلك، قال إن هذه الظواهر تستحق الاهتمام بها والمحافظة عليها من العبث والتدمير، لكونها واحدة من المواقع الجيوسياحية التي يمكن استغلالها والاستفادة منها سياحياً.

منتشرة حول العالم

وتنتشر مثل هذه الظاهرة في عدة بلدان من حول العالم وتتواجد بأحجام كبيرة ومميزة وتستقطب آلاف السياح سنوياً.

كما أشار إلى أن هذه الدرنات تتميز بشكلها الكروي أو البيضاوي، وتنتشر هذه الظاهرة على نطاق واسع في طبقات الحجر الرملي، والحجر الجيري في وسط وشمال السعودية خصوصاً في منطقة الرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية ومنطقة نجران ضمن حدود الغطاء الرسوبي الذي يشكل ثلثي مساحة السعودية.

وتتواجد أيضاً في أجزاء من رسوبيات الدرع العربي بمنطقة نيوم ومنطقة عسير.

وأضاف أن هذه الدرنات وجدت على هيئة كتل حجرية منفصلة يتراوح حجمها بين عدة سنتميترات وعدة أمتار أو على هيئة عناقيد متصلة ببعضها.

كما أنها تأخذ أشكالاً مختلفة، فبعضها يوجد على شكل كرات كاملة أو بيضاوية أو قرصية مفلطحة، وأحياناً تكون كتل معقدة بعضها مع بعض.

أشكال مختلفة

وبعض هذه الدرنات لها شكل الحيوانات أو النباتات وبعض الأدوات التي يصنعها الإنسان مثل الأطباق والحلقات والقنابل وغيرها، وتختلف الدرنات الصخرية عن الرواسب المحيطة بها.

وتابع أن هذه الكتل تتكون من تجمع وتراكم الراسب المعدنية حول النواة الصلبة بداخلها والتي عادةً تكون من الكالسيت أو الدولوميت أو السليكا، وأحيانًا من بعض الأحافير على هيئة حلقات دائرية منتظمة الشكل وفي بعض الأحيان غير منتظمة بسبب العمليات اللاحقة بعد الترسيب البعدية (Diagenesis) والتي تلعب دورًا مهماً في تشكلها حيث تعتبر عملية تكون العُقد أو الدرنات الصخرية إحدى عمليات النشأة المتأخرة التي تتم في الصخور الرسوبية.

أنواع وأحجام عدة

أما عن أنواعها فتختلف الدرنات الصخرية اختلافًا كبيراً في مكوناتها وأشكالها وأحجامها ونسق المنشأ، لهذا قسمت إلى عدة أنواع منها الكتل المتحجرة الحاجزية سابتاريان، وخراطيم المدفع، والفجوات المتحجرة، والكتل المتحجرة المستطالة ورخام موكوي، وصخور كانساس بوب، وأقراص كربونات الكالسيوم المتحجرة.

وأضاف من أشهرها الدرنات الصخرية في مقاطعة ميندوسينو بالولايات المتحدة الأميركية، والدرنات الصخرية المدفعية في منطقة جيمسون لاند شرق غرينلاند، والدرنات المكشوفة على طول الساحل بالقرب من موراكي الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ومن أشهر مواقع الدرنات الصخرية في الوطن العربي ما يسمى حقول البطيخ في مصر وسميت بذلك لقرب شكلها من البطيخ.