.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تفاصيل مثيرة حول مقتل سعودي في الكويت

  • الخط

تفاصيل مثيرة حول مقتل سعودي في الكويت

الأجهزة الأمنية في الكويت تمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النار في وقت قياسي

العربية. نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

لقي سعودي حتفه على يد مواطن كويتي أمس الأول بسبب طلق ناري أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس، وفقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء.

وكشفت التحقيقات أن مطلق النار من منطقة الجهراء بالكويت، كان تحت تأثير المخدر. وقد أكدت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية لـ"العربية.نت" أن الجاني كان تحت تأثير المخدر وكان يعيش ضلالات خاصة به ويظن أن المجني عليه بصحبة شقيقة الجاني على الرغم من أن المجني عليه كان يقل زوجته معه وقت الحادث.

وعندما عاد الجاني إلى المنزل ووجد شقيقته، اكتشف تأثير المخدر عليه.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية في الكويت تمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النار في وقت قياسي، مؤكدا أنه لا علاقة بين الجاني والمجني عليه، وتم إبلاغ السفارة السعودية بالكويت لإنهاء كافة الإجراءات.

السعودية.. هذه تفاصيل أول مدينة غير ربحية في العالم السعودية السعودية.. هذه تفاصيل أول مدينة غير ربحية في العالم

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية جنايات بحقه.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الشاب السعودي برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته السيارة في أسواق منطقة الجهراء برفقة زوجته، ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟ ما السيناريو الغربي لإدارة مرحلة ما بعد سقوط كييف؟
اكتشف المزيد