السعودية.. هذه تفاصيل أول مدينة غير ربحية في العالم

كشفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، السبت، تفاصيل مخطط مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، كأول مدينة من هذا النوع في العالم.

ووفقاً لما نشره حساب المؤسسة على تويتر، فإن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، تجمع بين الهندسة المعمارية المبتكرة والتقدُّم التقني، وتُشكِّل مستقبل القطاع غير الربحي.

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306 آلاف متر مربع

وجاء في بيان "مسك"، أن المشروع يقع على أرض تقدر مساحتها بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع، ضمن دعم وتمويل للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى اليوم.

فيما يحد المدينة من اتجاه الشمال وادي حنيفة، ومن الجنوب حي عرقة، أما الطريق الدائري الغربي فيحدها من جهة الغرب.

وتقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر من 306 آلاف متر مربع، كما يتوقع أن يصل عدد العاملين فيها 20 ألف موظف، كذلك تم تخصيص حوالي 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم، لخدمة سكان وزوار المدينة.

18 ألف نسمة

وسيتضمن المخطط العام للمدينة، عددًا من المواقع توفر الخدمات السكنية وذلك من خلال توفير ما يزيد عن 500 فيلا وتاون هاوس، وحوالي 6000 شقة سكنية بمساحات مختلفة.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة حوالي 18 ألف نسمة.

يذكر أن المخطط الرئيسي للمدينة يجسّد حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، حيث تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.