.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية.. ماذا قال وزير الصحة السعودي؟

  • الخط
فهد الجلاجل

بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية.. ماذا قال وزير الصحة السعودي؟

الجلاجل: تجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا، دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

علق وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، مساء السبت، على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؛ فقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "واجهنا في المملكة الجائحة بنجاح وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا، دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط".

وأضاف وزير الصحة: "هذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين. ويأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد.. أدام الله علينا الصحة والأمان".

جاء ذلك بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة

السعودية.. لا يشترط سن معين للمعتمرين وزوار الحرمين السعودية السعودية.. لا يشترط سن معين للمعتمرين وزوار الحرمين

كما تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

ويشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حشد المرتزقة السوريين للقتال بجانب طرفي الصراع في أوكرانيا حشد المرتزقة السوريين للقتال بجانب طرفي الصراع في أوكرانيا
اكتشف المزيد