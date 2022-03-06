بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية.. ماذا قال وزير الصحة السعودي؟

علق وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، مساء السبت، على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؛ فقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "واجهنا في المملكة الجائحة بنجاح وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا، دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط".

وأضاف وزير الصحة: "هذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين. ويأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد.. أدام الله علينا الصحة والأمان".

مادة اعلانية

جاء ذلك بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة

كما تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

ويشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى السعودية.