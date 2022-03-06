وزير الشؤون الإسلامية: فرح لا يوصف بعودة الحياة لطبيعتها بالمساجد

ملأت مشاعر الفرحة والبهجة قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض بعودة الشعائر الدينية في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة مساجد المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أنه تماشياً مع تصريح وزارة الداخلية بدأ العمل بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، من صلاة فجر اليوم الأحد.

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وأكد المتحدث الرسمي أن هذا القرار يأتي نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مبيناً ضرورة التزام قاصدي الحرمين الشريفين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم، والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين يحرصون على صحتهم وسلامتهم ويعملون على تسهيل أدائهم المناسك والعبادات.

كما أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشاعر لا توصف مع قرار عودة التراص بمساجد وجوامع المملكة بعد التباعد والإجراءات الاحترازية التي سببتها جائحة كورونا، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي وصفها بالكبيرة والسديدة لتجاوز الجائحة والحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تغريدات متزامنة مع بيان وزارة الداخلية ليلة أمس، الذي نص على إلغاء التباعد في المساجد والجوامع بالمملكة قال فيها: "ونحن نعيش مشاعر الفرح بعودة الحياة لطبيعتها في الجوامع والمساجد، مشاعرنا لا توصف ولا نملك إلا الدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الجهود الكبيرة والقرارات السديدة التي ساهمت في تجاوز الجائحة". وأضاف: "كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على تعاونهم مع الوزارة".

وفي تغريدة ثانية قال: "مع البشرى بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد، نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الجهود التي بذلوها للحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله، كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على حرصهم الكبير، والذي ساهم بعد توفيق الله في تجاوز الجائحة".

من جهتها، باشرت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بإزالة ملصقات التباعد بين الصفوف تزامنًا مع قرار إلغاء التباعد بين المصلين في الجوامع والمساجد بالمملكة مع الالتزام بالكمامات.

فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء إزالة الملصقات بمساجد المملكة بعد أكثر من عامين من التباعد بين الصفوف في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.