تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بالمغادرين والقادمين للسعودية

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحديث الإجراءات الخاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها عبر الجسر، حيث يشمل تحديث الإجراءات للقادمين إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية فحص "بي سي آر"، معتمد أو لفحص للمستضدات لفيروس كورونا قبل دخول السعودية، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين للسعودية، واشتراط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، لحمالي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في السعودية.

وبالنسبة للمغادرين، يشترط لسفر المواطن تلقي 3 جرعات، ويعفى من لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية، كما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهره تطبيق توكلنا، مع اشتراط وجود تأمين طبي معتمد يغطي مخاطر "كوفيد – 19" لمن هم دون 12 عامًا.

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كما تابعت المؤسسة أنه يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، بالقدوم إلى السعودية أو الدخول إليها بعد مضي 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في السعودية، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص، وإطلاق خدمة الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في جسر الملك فهد.

كما أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مجموعة متنوعة من أنظمة السداد من شأنها تسهيل عملية عبور المركبات في بوابات الرسوم لدخول جسر الملك فهد، ويمكن تفعيل الخدمة بشكل كامل لحاملي البطاقات البنكية السعودية من استخدام خاصية الدفع دون اللمس في بوابات رسوم الجانب البحريني، وحاملي البطاقات البنكية البحرينية من استخدام خاصية الدفع في بوابات رسوم الجانب السعودي، بزمن قياسي يصل إلى 3 ثوانٍ؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتقليل زمن عبور المسافرين.