السيسي في الرياض.. ولقاء مع ولي العهد السعودي

وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيما قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول السيسي إلى المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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بعدها، انتقل الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري إلى الديوان الملكي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أفاد في وقت سابق بأن "هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الصعد".

كما أوضح في بيان أن السيسي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

إلى ذلك، أشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي الملك سلمان، الرئيس المصري.

يذكر أن السيسي كان التقى في الصيف الماضي (2021) الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ، حيث بحثا وقتها تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين. كما أكد الرئيس المصري حينها توافق الرؤى بين الجانبين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.