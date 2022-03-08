بالصور.. محمد بن سلمان يصطحب السيسي في جولة بالدرعية

خلال زيارته إلى الرياض، اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وتجول الرئيس المصري بصحبة ولي العهد مشاهداً معالم الحي التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.

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هذا وكان السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل أن يتوجها إلى الديوان الملكي في قصر اليمامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الديوان الملكي، وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق.